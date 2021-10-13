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Патрушев обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела России

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - США грубо вмешиваются во внутриполитические процессы в России, очередной раз это наглядно показали выборы в Госдуму, заявил в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы продолжаем фиксировать попытки грубейшего вмешательства в наши внутриполитические процессы. Это отчетливо проявилось в ходе выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации", - сказал Патрушев на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Он отметил, что утвержденные в феврале текущего года президентом США Джозеф Байденом концептуальные подходы к реализации Стратегии национальной безопасности США "открыто закрепляют курс Вашингтона на вмешательство во внутренние дела других государств с целью навязывания западной модели социально-экономического развития"

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Кроме того, Вашингтон реализует курс на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией, а также пытается ослабить связи Москвы со странами Центральной Азии, заявил Патрушев.

"Конечно, в фокусе основного внимания американцев остается пространство СНГ. Реализуется курс на стимулирование экономического и культурного разъединения России с Украиной и Грузией. Значительные усилия будут направлены на ослабление имеющихся связей Москвы с нашими центральноазиатскими партнерами", - отметил он.

"В этой связи, - добавил Патрушев, - востребована коллективная работа по координации специальных служб и правоохранительных органов с целью противодействия реализации сценариев цветных революций, по налаживанию диалога в сфере регулирования деятельности некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа".

Патрушев также подчеркнул важность отслеживания "других недружественных шагов стран Запада и их подрывной деятельности на территории государств Содружества".

Секретарь СБ РФ обратил внимание участников совещания, что "в 2022 году Белый дом намерен увеличить ассигнования на содействие так называемой демократизации и борьбу с авторитаризмом практически до 3 млрд долларов".

Россия США Николай Патрушев

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