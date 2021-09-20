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Хроника последних дней СССР

В Госдуме назвали заявление Госдепа о выборах в РФ частью гибридной войны

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценил как необоснованное заявление Госдепартамента США о невыполнении Россией международных обязательств в ходе прошедших выборов.

"Заявление Госдепа об отсутствии "свободной и честной процедуры" на выборах в Государственную думу и невыполнении Россией международных обязательств - элемент гибридной войны, не имеющий ничего общего с реальностью", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

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По его мнению, "такая оценка граничит с вмешательством, где явно сквозит досада от того, что все попытки коллективного Запада повлиять на политическую ситуацию в России были радикально пресечены".

Слуцкий также считает, что "претензии относительно отсутствия миссии БДИПЧ ОБСЕ - махровые двойные стандарты".

"Россия предоставила наблюдательным структурам ОБСЕ квоту почти в два раза превышающую по численности состав делегации наблюдателей БДИПЧ на последних американских выборах. Однако они сами отказались приезжать в Россию. Это их выбор, но это не значит, что голосование в Госдуму проходило в отсутствие международного наблюдения", - отметил глава комитета.

Он сообщил, что "мониторинговые группы из почти 60 стран мира следили за происходящим на избирательных участках в России и констатировали проведение выборов в полном соответствии с демократическими нормами".

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Ранее в понедельник Госдепартамент США заявил, что Россия в ходе думских выборов не выполнила обязательств по соблюдению политических прав, а также обязательства перед ОБСЕ и другими международными и региональными организации.

"Действия России противоречат ее обязательствам, в том числе, в рамках международного пакта о гражданских и политических правах, а также обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями", - говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

В частности, Госдепартамент раскритиковал применение российского законодательства об экстремистских и нежелательных организациях, а также об иноагентах.

Госдепартамент также отметил, что РФ не позволила наблюдателям из ряда международных организаций проследить за проведением выборов. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что не признают проведения выборов в Госдуму "на суверенной украинской территории".

США Госдума

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