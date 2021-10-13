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Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"

Путин счел опасным наращивание транзита через Украину, чья ГТС может "лопнуть совсем"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Наращивать транзит российского газа через Украину опасно, поскольку из-за износа ее газотранспортная система может "лопнуть совсем", и Европа останется без этого канала поставок, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

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Он напомнил, что в 2021 году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на 10%. "Пусть спасибо хотя бы скажут - вместо этого одна ругань слышится", - отметил президент.

"Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние", - сказал он.

Путин заявил, что Россия готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить его, но нужно понимание объемов: "Мы готовы сохранить этот контракт, если будут обеспечены экономические и экологические условия. Готовы - нужно все считать".

Президент напомнил, что отношения РФ и Украины испортились после того как "в 2008 году мы не могли поднять закачанный там газ".

Владимир Путин Украина газ

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