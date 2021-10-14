Новак заявил о полном обеспечении европейских покупателей газом по заявкам

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Европейские компании-покупатели российского газа полностью обеспечены поставками по заключенным контрактам; заявок на новые поставки и контракты пока не поступало, заявил на форуме "Российская энергетическая неделя" вице-премьер Александр Новак.

"Официально ни в Министерство энергетики, ни в правительство никто не обращался к России, чтобы что-то поставить. В настоящее время Россия, "Газпром" полностью исполняют свои обязательства по всем контактам, удовлетворяют все заявки европейских покупателей. Если есть потребность увеличить поставки у контрагентов - "Газпром" увеличивает в соответствии с заявками. Если кому-то нужно, "Газпром" рассмотрит возможности поставок исходя из производственных мощностей", - объяснил он.

Чиновник уточнил, что "контрагенты - это не правительства стран, это конкретные компании". Он отдельно привел пример своего обсуждения ситуации с финской компанией Fortum - она недавно объединилась с германской Uniper - крупнейшим покупателем российского газа. Представитель Fortum, по словам Новака, заявил, что у них нет проблем с получением российского газа.

Новак также спрогнозировал рекордные объемы добычи газа в 2021 году.

"Не надо перекладывать с больной головы на здоровую проблемы управления на отдельных рынках, на европейском рынке. Там никто не планирует спрос на газ, предложение. Есть надежда только на "невидимую руку рынка". К чему привела целенаправленная политика отказа от долгосрочных контрактов? Потребители пожинают плоды того, что была целенаправленная политика по формированию условий энергетического баланса Европы. Но есть управленческие причины, которые влияют на ситуацию. Нужно более тщательно планировать баланс спроса и предложения на рынке газа, - возможно, приближаясь к ситуации на нефтяном рынке", - заявил вице-премьер.

"Газ в первую очередь используется для выработки электроэнергии и отопления, - продолжил он. - Нужно иметь необходимые резервы для прохождения осенне-зимнего периода. Они должны быть сформированы с учетом самых низких температур. Чтобы если будет длинная зима как в прошлом году, этот резерв должен был быть использован, кто-то за это должен платить - потребители или поставщики. Если надеяться на авось, как это происходило в последние годы, замыкающая цена газа может достигнуть максимальных величин. Потребитель платит либо за гарантии поставок, либо получает дефицит и платит высокую цену, либо не получает товар. Это выбор политиков".