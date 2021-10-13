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Эффективность "Спутника Лайт" против штамма "дельта" составила 70%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Исследование центра имени Гамалеи показало эффективность российской вакцины "Спутник Лайт" против "дельта" штамма коронавируса на уровне 70% в течение трех месяцев после прививки. Ппрепринт соответствующей статьи опубликован на портале medRxiv, сообщила в среду пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Согласно данным статьи, вакцина "Спутник Лайт" продемонстрировала эффективную защиту (протективность) против дельта-варианта коронавируса в течение трёх месяцев после вакцинации на уровне 70%. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%", - говорится в сообщении.

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При этом эффективность вакцины против дельта-варианта COVID-19 в возрастной группе до 60 лет превысила 75%, а эффективность против тяжелых случаев заболевания и госпитализации оказалась "еще выше".

Исследование было проведено на основе полученных в Москве данных за июль этого года о 28 тыс. привитых "Спутником Лайт" в сравнении с группой из 5,6 млн непривитых россиян.

Кроме того, по данным РФПИ, эффективность "Спутника Лайт" против "дельта" штамма при ее использовании в качестве бустера для других вакцин "будет близкой к показателям эффективности против "дельта" варианта вакцины "Спутник V" - более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации".

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26). После регистрации 6 мая в России ее одобрили Ангола, Армения, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Египет, Иран, Казахстан, Конго, Кыргызстан, Маврикий, Монголия, Никарагуа, ОАЭ, Палестина и Филиппины. Кроме того, Бахрейн начал использование "Спутника Лайт" наряду с вакциной Pfizer/Biontech в качестве дозы-бустера для привитых граждан.

"Спутник V" зарегистрирован в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

коронавирус Спутник Лайт

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