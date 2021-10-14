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Число случаев заражения COVID в мире превысило 239 млн

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 239 130 342, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 873 559 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 44 683 050 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 719 527.

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Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 020 730. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 451 435 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 597 949 заболевших, из них умерли 601 574 человека.

За время пандемии в мире было распределено более 6,53 млрд доз вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 627,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 218 человек, в Индии - 323, в Бразилии - 2 805.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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