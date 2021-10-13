Из краснодарской психиатрической больницы сбежали три пациента

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Трое пациентов психиатрической больницы в Краснодаре сбежали утром в среду, перепилив оконную решетку, сообщается на сайте УВД Краснодара.

Один из беглецов задержан в Адыгее, остальных еще ищут.

"Сотрудники полиции ведут поиски двоих пациентов психиатрической больницы в Краснодаре, сбежавших из специализированного учреждения, где они находились на лечении. Среди разыскиваемых один ранее судимый за совершение особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении.

Сообщение о побеге поступило в полицию утром 13 октября.