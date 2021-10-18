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Задержан последний из трех пациентов, сбежавших из психбольницы на Кубани

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Последнего сбежавшего из специализированной психиатрической лечебницы в Краснодаре пациента задержали в Курганинске (Кубань) после кражи велосипеда, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

"Задержан последний сбежавший из специализированного лечебного учреждения в Краснодаре. 40-летнего мужчину доставили в отдел полиции Курганинска по подозрению в краже велосипеда, который стоял возле местной художественной школы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный добрался в город попутным транспортом. Украденный велосипед он собирался продать.

В ближайшее время задержанного вернут в психбольницу Краснодара.

Ранее сообщалось, что три пациента психиатрической больницы Краснодара сбежали утром 13 октября, перепилив оконную решетку. Одного нашли по месту жительства в Адыгее, второго задержали в поселке Знаменский под Краснодаром.

По поручению губернатора начата служебная проверка по факту побега пациентов.

Краснодарский край Курганинск

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