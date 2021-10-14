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Сахалин попросил увеличить федеральное софинансирование региона

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко попросил премьер-министра Михаила Мишустина увеличить финансирование региона из федерального бюджета на уровне не ниже 56% с 2022-2024 годов, сообщает пресс-служба областного правительства.

По мнению Лимаренко, это позволит региону в полном объеме выполнить взятые на себя социальные обязательства, а также сохранить финансирование программы строительства объектов инфраструктуры на Сахалине и Курильских островах.

В своем обращении к премьеру губернатор отмечает, что с 2019 года объем доходов регионального бюджета сократился на 56 млрд рублей. Сохраняется тенденция к его дальнейшему снижению до уровня более 94 млрд рублей в год.

На фоне падения доходов областного бюджета федеральное правительство утвердило уровень софинансирования региона из федерального бюджета. В этом году он составил 43%, на 2022 и 2023 годы - ежегодно по 23%, напомнили в пресс-службе.

Сахалин Валерий Лимаренко Михаил Мишустин

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