Губернатор Камчатки предложил передать санавиацию на федеральный уровень

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предлагает передать на федеральный уровень финансирования некоторые направления в дальневосточных регионах, например, работу санавиации.

"Надо либо через индекс бюджетной обеспеченности довести до регионов необходимые средства (...) для обеспечения полномочий, либо нужно говорить, если это некоторые выделенные примеры экстремальные, - о передаче их на федеральный уровень. Если вместо "Скорой помощи" у нас летает вертолет санавиации, наверное, надо говорить, что это по другим принципам должно финансироваться", - сказал он в четверг на Восточном экономическом форуме на сессии "Бюджетная справедливость".

Он привел пример с Командорскими островами Камчатского края. "Недавно по телефону мы принимали решение – кто будет вырезать аппендицит (удалять аппендикс местному жителю, поступившему в больницу - ИФ), потому что хирург в отпуске, а на месте только врач-гинеколог. Мы решали: он (врач-гинеколог - ИФ) будет по видеоконференции и инструкции выполнять операцию. К счастью, распогодилось, смог вертолет долететь. Это реалии, в которых мы живем", - сказал Солодов.

Он сообщил, что на Командорских островах, где численность населения 600 человек, краевая власть содержит районную больницу. "Если мы применим (федеральный - ИФ) норматив, то по нормативу на Командорских островах должен быть один фельдшер и один санитар (...). Но судно туда (из Петропавловска-Камчатского на Командорские острова - ИФ) ходит один раз в месяц зимой, а иногда и раз в два месяца", - отметил глава региона.

Поэтому, по словам губернатора, нужно искать баланс – "что-то довести до обеспеченности объективной, честно посмотреть и подсчитать, а что-то передать на федеральный уровень, там где объективно это не вписывается ни в какие уже общие лекала и направления".