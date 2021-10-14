Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за граффити на новом трамвае

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Челябинске полиция возбудила уголовное дело о вандализме по факту нанесения граффити на новый трамвай в депо №1, сообщили в областной прокуратуре.

Трамвай разрисовали краской из баллончиков в сентябре. В полиции установили, что это произошло ночью на территории депо. Ущерб ООО "Челябинский городской электрический транспорт" оценен более очем в 172 тысячи рублей.

Фотография разрисованного вагона появилась в группе "Челябинский транспорт" во "ВКонтакте" 25 сентября. Пользователи соцсети написали, что был разрисован один из трамваев, купленный осенью 2021 года на бюджетные средства. Вагон отмыли в тот же день.

Челябинск МВД

Новости

Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе

Арестованному бизнесмену Шпигелю не стали делать операцию на сердце

МИД РФ пообещал ответ на новые санкции ЕС

Глава "Альянса врачей" Васильева получила год ограничения свободы

Глава "Альянса врачей" Васильева получила год ограничения свободы

МИД РФ анонсировал визит в Москву делегации талибов на следующей неделе

МИД РФ анонсировал визит в Москву делегации талибов на следующей неделе
Пандемия коронавируса

Рестораторы предсказали расцвет теневого бизнеса из-за введения QR-кодов

Рестораторы предсказали расцвет теневого бизнеса из-за введения QR-кодов

Что случилось этой ночью: четверг, 14 октября

Путин согласился, что Навальный оказался не в лучших для жизни условиях

Путин пока не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году

Ректор "Шанинки" Зуев отправлен под домашний арест

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });