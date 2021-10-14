В Челябинске возбуждено уголовное дело из-за граффити на новом трамвае

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Челябинске полиция возбудила уголовное дело о вандализме по факту нанесения граффити на новый трамвай в депо №1, сообщили в областной прокуратуре.

Трамвай разрисовали краской из баллончиков в сентябре. В полиции установили, что это произошло ночью на территории депо. Ущерб ООО "Челябинский городской электрический транспорт" оценен более очем в 172 тысячи рублей.

Фотография разрисованного вагона появилась в группе "Челябинский транспорт" во "ВКонтакте" 25 сентября. Пользователи соцсети написали, что был разрисован один из трамваев, купленный осенью 2021 года на бюджетные средства. Вагон отмыли в тот же день.