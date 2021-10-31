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Неизвестные разрисовали одну из стен Тульского кремля

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Туле устанавливает лиц, нанесших надпись на одну из стен Тульского кремля.

"Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к происшествию", - сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе регионального Управления МВД.

Накануне в социальных сетях были размещены фотографии, где черной краской крупными буквами на кремлевской стене возле музея самоваров было написано слово "Успех".

Основные реставрационные работы в Тульском кремле были завершены в рамках подготовки и проведения празднования в 2020 году 500-летия возведения памятника.

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу князя Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства. Каменный кремль имеет вид правильного прямоугольника с девятью башнями. Высота стен составляет около 10 м, толщина - 2,8-3,2 м. Протяженность стен кремля составляет 1 тыс. 66,5 м, общая площадь кремля - 6 га.

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