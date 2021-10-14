В 7 регионах РФ задержали 14 человек, причастных к финансированию терроризма

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании 14 человек, причастных к финансированию запрещенной в РФ террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (действует на территории Сирии) в ряде регионов России.

Задержания были проведены в Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в четверг.

В спецслужбе заявили, что установлена причастность задержанных к финансированию боевиков "на идеологической основе".

При обысках у задержанных изъяты средства коммуникаций, платежные инструменты, свидетельствующие о противоправной деятельности, а также религиозно-экстремистская литература.

Следственными подразделениями органов безопасности в отношении пяти из указанных лиц возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности")", сообщили в ФСБ.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили там.

В ЦОС не раскрыли личности задержанных и подробности спецоперации.