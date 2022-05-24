В Хабаровске ликвидировали канал финансирования международной террористической организации

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пресечена деятельность пяти граждан одной из стран Центральной Азии, которые жили в Хабаровске и финансово поддерживали международную террористическую организацию, сообщает пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю.

Как сообщает УФСБ, один из фигурантов "добровольно осуществлял финансовую помощь участникам запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Остальные четверо знали об этом, но "по идеологическим мотивам" не сообщали в правоохранительные органы.

Следователи возбудили несколько уголовных дел - одно по ч. 1.1. ст. 205.1. УК РФ (Содействие террористической деятельности) и еще четыре дела по ст. 205.6 УК РФ (Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление, предусмотренное ст. 205.1 УК РФ).

Тот, кто непосредственно переводил деньги террористам, получил 8 лет лишения свободы, два из которых ему предписано провести в тюрьме, а остальной срок в колонии строго режима. Другие четверо участников группы были осуждены в декабре прошлого года. Их признали виновными в совершении преступления небольшой тяжести, суд поставил им выплатить денежные штрафы.