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В России будут пересчитывать снежных барсов каждые пять лет

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минприроды РФ утвердило методические рекомендации по организации и проведению мониторинга снежного барса в России, сообщает пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Методика предполагает, что полномасштабный учет популяции будет проводиться каждые пять лет.

"Методика мониторинга состояния популяции снежного барса разработана по инициативе WWF и предлагает два основных подхода: фронтальный (полномасштабный) и ежегодный выборочный учет. Фронтальный учет планируется проводить раз в пять лет (в случае необходимости - чаще) для того, чтобы определять общую численность и границы распространения снежного барса в России, выявить основные угрозы", - говорится в сообщении.

Ежегодный выборочный учет будет проводиться в доступных местах обитания с целью отследить изменение численности ирбиса в ключевых группировках

Мониторинг снежного барса в России ведется на 13 ключевых участках в Республиках Алтай, Тува и Бурятия, юге Красноярского края, где сосредоточено до 90-95% российской популяции вида.

Снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает: России, Монголии, Китае, Казахстане, Афганистане, Индии, Кыргызстане, Непале, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, Бутане.

Минприроды WWF

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