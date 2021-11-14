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В США три снежных барса умерли от коронавируса в зоопарке Линкольна

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В США три снежных барса умерли в детском зоопарке города Линкольн (штат Небраска) от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом пишет Associated Press.

В зоопарке COVID-19 также заразились два суматранских тигра, которым удалось выздороветь. Их, как и умерших снежных барсов, начали лечить в прошлом месяце.

Зоопарк остается открытым для посетителей и продолжит принимать их с учетом санитарных требований.

Снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает: России, Монголии, Китае, Казахстане, Афганистане, Индии, Киргизии, Непале, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, Бутане.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
США Линкольн Небраска коронавирус

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