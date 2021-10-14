Сахалин получит 13,5 млрд рублей на строительство новой ВПП

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство выделит 13,5 млрд рублей из федерального бюджета на развитие аэропорта Южно-Сахалинска, где будут строить новую взлетно-посадочную полосу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, в правительстве решили, что программа развития этого аэропорта "очень полезна и нужна для города".

Программа предполагает строительство новой ВПП длиной 3,4 км с тремя соединительными рулежными дорожками. Проект ранее одобрила Главгосэкспертиза России. Стоимость работ Минтранс оценивал почти в 17 млрд рублей. В конце сентября губернатор Валерий Лимаренко попросил приехавшего на Сахалин секретаря Совета безопасности Николая Патрушева помочь региону в строительстве ВПП.

ВПП и другая аэродромная инфраструктура в стране находятся на балансе ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (подведомственно Росавиации).

Аэропорт Южно-Сахалинска имеет статус международного, может обслуживать более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Оператором аэропорта является принадлежащее областному правительству АО "Аэропорт Южно-Сахалинск".

Сейчас в черте аэропорта есть один действующий пассажирский терминал и один недостроенный. В марте 2021 года по конкурсу был найден инвестор, который достроит второй терминал. ООО "Красинвест" предложило вложить в проект 12,5 млрд рублей. Эта компания принадлежит АО "Базовый аэропортовый оператор", бенефициаром которого (99%) значится Наталья Бугайкова, миноритарным акционером - Павел Езубов, бизнес-партнер Олега Дерипаски.

Для завершения строительства терминала инвестор и регион создадут совместное предприятие. "Красинвест" взял обязательство закончить работы не позднее второй половины 2022 года.