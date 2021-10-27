В аэропорту Южно-Сахалинска более 10 рейсов задержали из-за густого тумана

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Более 10 рейсов задерживается на прилет и вылет в аэропорту Южно-Сахалинска утром в среду из-за густого тумана на юге острова.

"Из-за тумана рейс S7-5257, следовавший в аэропорт Южно-Сахалинска из Новосибирска, отправлен на запасной аэропорт Хабаровска, задержано еще несколько рейсов", - сообщили "Интерфаксу" в аэропорту.

Прибытие рейса из Новосибирска перенесен на 11:30 местного времени, по расписанию он должен был приземлиться в 08:35 местного времени.

Самолет, выполняющий рейс FV-6273 из Москвы, который должен был приземлиться в аэропорту Южно-Сахалинска в 09:15, пока на запасной аэродром не отправили, время его посадки перенесли на 10:15 местного времени.

Согласно табло аэропорта, задерживаются на прилет рейсы из Владивостока и Курильска, на вылет - семь рейсов: в Москву, в Хабаровск, Новосибирск, два рейса во Владивосток, а также местные рейсы в Курильск и Александровск-Сахалинский.

Как сообщалось, аналогичная ситуация произошла накануне утром, когда из-за тумана на юге Сахалина в аэропорту Южно-Сахалинска было задержано несколько рейсов, а самолеты из Новосибирска и Москвы были вынуждены уйти на запасной аэродром Хабаровска.