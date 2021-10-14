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Убийство рязанского подростка расследуют как ритуальное

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Рязанской области задержаны подозреваемые в убийстве 15-летнего подростка, пропавшего 9 октября. Как сообщили в региональном МВД и СК, это бывший отчим ребенка и его подруга. Они практиковали оккультизм.

Заявление об исчезновении подростка было подано в полицию 9 сентября. Дома, где он жил, оперативники нашли следы крови. В автомобиле отчима подростка также нашли следы крови, экспертиза показала, что это кровь пропавшего.

13 октября вечером труп пропавшего с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе у деревни Земенки, в заброшенном колодце, под землей и мусором.

По версии следствия, подозреваемые дома несколько раз ударили подростка ножом. Он умер. После этого его тело вывезли в лес и спрятали. В СК считают, что они убили мальчика, совершая "действия обрядово-культового характера".

В МВД отметили, что дело было раскрыто с помощью ФСБ.

Рязанская область СКР МВД

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