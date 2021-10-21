В ритуальном убийстве рязанского подростка обвинили его отчима с сожительницей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Обвинение в убийстве 15-летнего подростка по предварительному сговору предъявили его отчиму и сожительнице мужчины, сообщила в четверг пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

По месту жительства обвиняемых прошел обыск, были изъяты записи по оккультизму и полотенце со следами крови, которая, согласно заключению эксперта, принадлежит убитому подростку. Кроме того, следы крови мальчика нашли в салоне и багажнике машины отчима.

Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК. По делу назначено 30 судебных экспертиз.

Заявление о пропаже 15-летнего подростка поступило в полицию 9 октября, было возбуждено дело по статье "убийство". Тело мальчика, заваленное землей и мусором, обнаружили 13 октября в колодце у леса вблизи деревни Земенки. По версии следствия, убийцы "принесли мальчика в жертву", так как "практиковали оккультизм".

Было установлено, что к убийству подростка причастны его отчим и его сожительница, их уже заключили под стражу.

Расследование убийства подростка взял на личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.