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Песков заявил, что России хватит средств на соцсферу в условиях пандемии

Песков заявил, что России хватит средств на соцсферу в условиях пандемии
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что бюджетные ассигнования на здравоохранение и на другие социальные сферы будут корректироваться в зависимости от ситуации с пандемией.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову задали вопрос, не стоит ли пересмотреть проект госбюджета на будущий год, где, по данным репортеров, предусмотрено сокращение социальных расходов (в том числе на здравоохранение) с учетом осложнения ситуации с коронавирусом.

"Существуют резервы, они предусмотрены, поэтому реакция на пандемийные условия каждый раз будет наступать незамедлительно", - сказал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, не смущает ли президента значительное сокращение расходов социального блока, в том числе на здравоохранение, Песков отметил: "Там нет большого сокращения социальных статей бюджета. Это неверная формулировка".

По данным на 14 октября, в РФ с начала пандемии зарегистрировано 7 млн 892 980 случаев коронавирусной инфекции. Общее число жертв вируса выросло до 220 315. На четверг суточная заболеваемость достигла рекордной отметки в 31 299 случаев, умерли рекордные 986 человек.

Дмитрий Песков коронавирус

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