В РФ за сутки выявлены рекордные 31,3 тыс. заболевших COVID-19

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Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В РФ за сутки поставлены сразу два антирекорда за время пандемии: по числу новых заражений коронавирусом и по числу скончавшихся - заболели 31 299 человек, умерли 986 человек.

Больше всего смертей в Москве - 72, в Петербурге - 67, в Свердловской области - 41.

Как сообщает оперштаб, новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах страны.

В Москве за сутки выявлены 6 712 новых заболевших, это максимальное число с 9 июля. В Петербурге - 2 345 случаев, еще 1 911 - в Московской области.

Рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался в двадцатых числах сентября, более интенсивно процесс стал развиваться в октябре. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост наблюдается в большинстве российских регионов.



Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 892 980 случаев коронавирусной инфекции.

Общее число жертв вируса выросло до 220 315.

Поправились и выписаны 6 млн 937 756 пациентов, в том числе 21 670 за последние сутки.