Сергей Меликов избран главой Дагестана

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Народное собрание Дагестана проголосовало за избрание Сергея Меликова главой республики. Как передал корреспондент "Интерфакса", за него проголосовали 82 из 86 депутатов.

Голосование прошло по трем кандидатурам. Кроме врио главы региона Меликова, депутатам представили Самира Абдулхаликова, члена регионального избиркома, и Камила Давдиева - вице-спикера Народного собрания.

Меликов стал врио главы Дагестана 5 октября 2020 года, сменив Владимира Васильева. Назначая его, президент Владимир Путин поручил ему продолжить декриминализацию региона.

Меликову 56 лет, он уроженец Подмосковья. Он окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР, а затем Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию.

В 1986-2009 годах он служил в войсках МВД. В 2011 году его назначили командующим Объединенной группировкой войск (сил) - первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. В 2014 году он стал первым замначальника главного штаба внутренних войск МВД России.

С 12 мая 2014 года до февраля 2016 года он был полпредом президента в СКФО, а затем - первым замдиректора Росгвардии.

С сентября 2019 года он был сенатором от исполнительной власти Ставропольского края.