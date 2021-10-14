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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"СУЭК" сообщил о сбое погрузки угля в порту Ванино из-за пожара

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - График погрузки угля на суда в порту Ванино после недавнего пожара на терминале нарушен, но ситуация быстро вернется в норму, заявил глава крупнейшего производителя и экспортера угля "СУЭК" Степан Солженицын.

Пожар на терминале по перевалке угля "Дальтрансуголь" произошел в понедельник. Из-за повреждений конвейерной ленты "СУЭК" уведомил клиентов о форс-мажоре, сообщал ранее S&P Global Platts со ссылкой на источники.

"Нет никакой катастрофы. Во-первых, не прекращалась ни на день выгрузка угля в порт, сейчас восстанавливаем ту линию, которая будет грузить судна. Так что идет восстановление, форс-мажор - это техническое слово, которое мы обязаны были сказать, но на самом деле ситуация быстро восстанавливаемая. На поставки по железной дороге это не влияло нисколько, это вопрос погрузки угля на судна", - сказал Солженицын "Интерфаксу".

По его словам, порт принимает уголь без ограничений, ведутся работы по восстановлению погрузки на судна. "Замедление по судам действительно на несколько дней есть. Будем потом нагонять", - заявил Солженицын.

СУЭК Ванино Степан Солженицын

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