На заводе Hyundai в Петербурге заявили об обеспеченности автокомплектующими

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге) пока не испытывает перебоев с поставкой автокомплектующих из Кореи, несмотря на возникший затор в порту Пусан, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Пока мы не испытываем перебоев в поставках из-за проблем в Пусане. Сейчас непростая ситуация с глобальной логистикой в целом. Причем ситуация меняется ежедневно. Но мы тщательно следим за ситуацией и стараемся оперативно оптимизировать глобальные цепочки поставок, в случае необходимости используем в том числе железнодорожный транспорт", - сказал представитель компании.

При этом компания готова оптимизировать производственный график в рамках квартала. Ранее сообщалось, что "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" планирует по итогам 2021 года увеличить производство автомобилей на 5% относительно предыдущего года, до 230 тысяч автомобилей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", завод Nissan в Петербурге обладает достаточными запасами корейских автокомпонентов, несмотря на возникший затор в порту Пусан.

"Наблюдаются перебои. Затор грузов в южнокорейском порту Пусан, постоянно меняющаяся сетка судозаходов вносят корректировки в расписание стандартных отгрузок. Мы обеспечены достаточным количеством автокомпонентов на складе, чтобы поддержать непрерывное производство. Уровень стоков (остатки запчастей на складах, необходимых для бесперебойного производства - ИФ) контролируется и своевременно редактируется в зависимости от ситуации на рынке перевозок", - сказал представитель компании.

В компании ожидают, что в перспективе доставка груза будет осуществляться согласно плану.

Как сообщалось, заторы в порту Пусан могут сказаться на сроках поставки товаров в контейнерах из Южной Кореи в Россию. Речь идет и об автокомплектующих, которые поступают в Россию по морю.

Стандартное время ожидания в портах до момента погрузки контейнера на платформу составляет 3-5 суток. Сейчас в порту Пусан срок ожидания вырос до 12 суток.

Датская контейнерная линия Maersk в конце сентября уведомила российских клиентов об остановке на месяц приема заявок на перевозку импортных и экспортных контейнеров между портом Пусан и "Владивостокским морским торговым портом" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) из-за большого количества скопившегося в южнокорейском порту груза.

В российских портах Дальнего Востока возникли сложности с контейнерной логистикой. В связи с более дешевой, чем в Балтийском бассейне, ставкой фрахта происходит переток грузов на Дальний Восток. В результате роста контейнеропотока увеличивается время обработки контейнеров на всех этапах логистической цепочки: нет мест на контейнеровозах, суда простаивают в очереди на рейде в ожидании разгрузки в порту, кроме того, увеличилось время ожидания подвижного состава для доставки контейнеров в центр РФ.