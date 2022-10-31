Суд в России арестовал средства российской "дочки" Hyundai

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской наложил обеспечительные меры на средства российской дочерней структуры Hyundai ООО "Хендэ Инжиниринг Рус" в рамках иска к ней петербургской строительной компании "СтройТехИмпорт" (СТИ).

Суд разделил опасения истца, что компания может уйти из России, говорится в материалаз картотеки суда.

СТИ в конце 2021 года решил взыскать с "Хендэ Инжиниринг Рус", которая строит автозаводы, задолженность по одному из договоров о строительстве завода двигателей Hyundai Wia (ООО "Хендэ Виа Рус") в Петербурге, а также проценты за уклонение от уплаты требуемой суммы. Сумма иска составила около 16 млн рублей.

В октябре 2022 года СТИ попросил наложить обеспечительные меры на эту сумму средств ответчика. Истец решил, что неприменение этих мер создаст риски неисполнения судебного решения. Подрядчик сослался на многочисленные сообщения российских и корейских СМИ о возможном уходе Hyundai с российского рынка, сообщив также, что ему известно об увольнении персонала на заводах автоконцерна и об отсутствии новых открытых вакансий у компании в России.

СТИ также обратил внимание суда, что после начала военной операции на Украине ряд иностранных компаний ушли из России и закрыли свои местные представительства, а Южная Корея присоединилась к санкциям в отношении российских банков.

Суд счел доводы компании обоснованными и ввел требуемые обеспечительные меры.

"Так, является общеизвестным тот факт, что в связи со сложившейся экономической и политической ситуацией многие иностранные автопроизводители уходят с российского рынка, закрывая свои производства на территории РФ. Из представленных истцом сообщений СМИ следует, что компания Hyundai также рассматривает вопрос ухода с российского рынка, закрытия и продажи существующих заводов. В таком случае все имущество компании будет реализовано, а существующие активы - выведены, и при удовлетворении заявленных в рамках настоящего иска требований соответствующее решение будет фактически неисполнимым", - отмечается в определении суда от 26 октября.

Автозавод Hyundai в Петербурге (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР) с марта до декабря находится в простое. Предприятие работало с 2010 года и к началу 2022 года выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода превышала 200 тысяч автомобилей в год.

Завод двигателей Hyundai Wia (ООО "Хендэ Виа Рус") был введен в эксплуатацию в сентябре 2021 года. Объем инвестиций в проект оценивался в 15,8 млрд рублей.