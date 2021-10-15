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На Курской АЭС пояснили инцидент с "задымлением" на станции

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Парообразование произошло на оборудовании Курской АЭС во время влажной уборки, признаки горения не обнаружены, говорится в пресс-релизе атомной станции.

"14.10.2021 в 22.45 на одном из двух турбогенераторов энергоблока N4 во время проведения влажной уборки оперативным персоналом на цилиндре высокого давления вода попала на горячее оборудование. Образовавшийся пар персонал принял за задымление", - говорится в сообщении.

По регламенту начальник смены станции сообщил об этом в пожарную часть, признаков горения обнаружено не было.

"Датчики задымления не срабатывали. При осмотре признаки горения (пламя, дым, тление) не обнаружены", - сообщает АЭС.

Отмечается, что оборудование АЭС работает штатно.

"Энергоблок N4 от сети не отключали, оборудование работает в штатном режиме и несет нагрузку согласно диспетчерского графика", - говорится в пресс-релизе.

Радиационный фон в норме.

Курская АЭС более чем на 80% обеспечивает энергопотребление Курской, Орловской и Белгородской областей с населением 3,41 млн человек. На станции эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 ГВт. Они были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.

Курская АЭС

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