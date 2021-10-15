Обыски проходят в новосибирском Институте лазерной физики

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Следственные действия, в том числе обыски, проходят в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

При этом он отметил, что происходящее "не связано с организацией науки".

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Институт лазерной физики был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики.