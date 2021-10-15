Директора новосибирского Института лазерной физики заподозрили в злоупотреблении

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В отношении директора новосибирского Института лазерной физики (ИЛФ) Алексея Тайченачева возбуждено уголовное дело по факту заключения фиктивного контракта на 2 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Тайченачев неправомерно заключил договор, что в дальнейшем повлекло нарушение интересов ИЛФ СО РАН, выразившееся в недополучении институтом 2 млн рублей. В отношении Тайченачева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями)", - сообщил источник.

Договор на 2 млн рублей на разработку, сборку и наладку оптической системы лазера, по данным источника, был заключен между институтом и Сибирским лазерным центром - коммерческой "дочкой" института, которую возглавляет бывший директор и нынешний научный руководитель ИЛФ Сергей Багаев. Однако в действительности все работы выполнялись сотрудниками лаборатории ИЛФ, формально трудоустроенными по совместительству в Сибирский лазерный центр.

Ранее сообщалось об обысках в ИЛФ.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Институт лазерной физики был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики.