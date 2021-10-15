Новак заявил, что рад был бы ездить на электромобиле

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Федеральные чиновники пока не могут на регулярной основе пользоваться в своей служебной деятельности электромобилями, так как их нет в гараже Управделами президента, но это хорошая и перспективная идея, считает курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак.

"Я с удовольствием бы тоже пересел на электромобиль, но в данном случае я, как член правительства, пользуюсь теми автомобилями, которые предоставляет нам Управление делами президента", - сказал Новак, отвечая на вопросы аудитории в рамках молодежного дня форума "Российская энергетическая неделя".

"Но идея хорошая. Я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили", - заявил вице-премьер.