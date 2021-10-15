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Первый зампред ЦБ заявила о большем успехе женских стратегий в инвестировании

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Женские стратегии на 0,4% по доходности выигрывают по сравнению с мужскими в долгосрочной перспективе, потому что порядка 75% женщин выбирают низкорискованные и среднерискованные финансовые продукты, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в рамках Евразийского женского форума.

"Это тоже уже факт, доказанный не только в России, но и в мире: женщины с точки зрения инвестирования являются более успешными, если смотреть на долгосрочную перспективу. О чем я говорю? Есть такие цифры, что, это международные тоже плюс-минус цифры, но Россия подтверждает эту цифру, порядка 75% женщин, когда инвестируют во что-то с точки зрения финансовых продуктов, они выбирают низкорискованные или среднерискованные продукты", - сказала она.

"Мужчины - нет, мужчины готовы рисковать. Но если посмотреть на доходность портфеля, грубо говоря, чья стратегия лучше. На 0,4% женские стратегии выигрывают по сравнению с мужскими. Да, не так сильно рискуют, но в целом выигрывают с точки зрения дохода своих инвестиционных продуктов и услуг", - отметила Скоробогатова.

Согласно онлайн-опросу по заказу ЦБ РФ среди жителей городов-миллионников, которые за последние полтора года впервые пополнили брокерский счет или счет в доверительном управлении либо купили какой-либо инвестиционный продукт, мужчины и женщины инвестируют в равной степени. Мужчины чаще покупают ПИФы, а также такие наиболее рискованные инструменты, как криптовалюта, внебиржевые деривативы и инструменты рынка форекс.

По данным "Московской биржи", число инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, в сентябре выросло на 757 тыс., до 14,5 млн человек. Общее количество счетов увеличилось до 24 млн (многие инвесторы имеют два и более счетов).

ЦБ РФ Ольга Скоробогатова

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