Банк России упразднит стандартные стратегии доверительного управления

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект указания, который исключает создание доверительными управляющими стандартных стратегий, когда для всех клиентов определяется единый инвестиционный профиль, а управление портфелем происходит по единым правилам.

Доверительные управляющие должны будут применять к своим клиентам индивидуальный подход при формировании инвестиционных портфелей, учитывая их финансовое положение, образование и опыт на рынке ценных бумаг, сообщил регулятор.

"Это расширит предложения стратегий доверительного управления, наилучшим образом отвечающих персональным инвестиционным ожиданиям клиентов и риск-аппетиту", - отмечается в сообщении ЦБ.

Документ также совершенствует порядок составления инвестиционного профиля клиента, который заключает договор доверительного управления. "Это позволит точнее определить его цели и оценить допустимый риск", - пояснил регулятор.

Нововведения позволят повысить качество доверительного управления и усилить защиту прав инвесторов, полагает ЦБ.

Планируется, что документ вступит в силу 1 апреля 2025 года.