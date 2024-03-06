Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Банк России упразднит стандартные стратегии доверительного управления

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект указания, который исключает создание доверительными управляющими стандартных стратегий, когда для всех клиентов определяется единый инвестиционный профиль, а управление портфелем происходит по единым правилам.

Доверительные управляющие должны будут применять к своим клиентам индивидуальный подход при формировании инвестиционных портфелей, учитывая их финансовое положение, образование и опыт на рынке ценных бумаг, сообщил регулятор.

"Это расширит предложения стратегий доверительного управления, наилучшим образом отвечающих персональным инвестиционным ожиданиям клиентов и риск-аппетиту", - отмечается в сообщении ЦБ.

Документ также совершенствует порядок составления инвестиционного профиля клиента, который заключает договор доверительного управления. "Это позволит точнее определить его цели и оценить допустимый риск", - пояснил регулятор.

Нововведения позволят повысить качество доверительного управления и усилить защиту прав инвесторов, полагает ЦБ.

Планируется, что документ вступит в силу 1 апреля 2025 года.

Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снижение цен на яйца в России с 27 февраля по 4 марта ускорилось до 0,7%

Китайская Great Wall ввела завод двигателей в Тульской области

Китайская Great Wall ввела завод двигателей в Тульской области

Глава ФАС заявил о достаточности мер по стабилизации топливного рынка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });