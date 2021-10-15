Астраханская дума снова отклонила запрос о референдуме по заводу полимеров

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Дума Астраханской области большинством голосов отклонила предложение вынести на референдум вопрос о строительстве в регионе газохимического комплекса (ГХК) по производству пластиков. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного парламента.

"Предложение провести на референдум вопрос "Согласны ли вы со строительством газохимического комплекса по производству пластмасс в Астраханской области? " отклонено", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что неоднократно избирательная комиссия Астраханской области признавала не соответствующими законодательству документы с предложением о проведении подобного референдума.

До этого, в январе 2021 года, дума Астраханской области признала предложение о референдуме по вопросу строительства ГХК не соответствующим требованиям статьи 12 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Месяц спустя дума региона также признала не соответствующим законодательству вопрос, предлагавшийся для вынесения на референдум о строительстве ГХК. Дума пояснила, что вопрос референдума должен быть сформулирован так, чтобы исключалось его множественное толкование.

В марте 2021 года совет облдумы рассмотрел вопрос об экологических последствиях реализации данного проекта. Со ссылкой на спикера регионального парламента Игоря Мартынова говорилось, что экологическая составляющая проекта обоснованно беспокоит депутатский корпус и граждан. Законодатели предложили рассмотреть возможность проведения общественной экспертизы проекта.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и исполнительный директор ООО "Каспийская инновационная компания" (КИК) Сергей Штепа в ноябре 2020 года подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству ГХК. По данным Минпрома региона, комплекс по производству полимеров проектируется с мощностью 650 тыс. тонн поливинилхлорида в год и 430 тыс. тонн каустической соды в год.

В октябре текущего года "Газпром" и "Каспийская инновационная компания" подписали долгосрочный договор: документ закрепил основные условия поставок ценных компонентов, которые будут выделяться из природного газа на Астраханском газоперерабатывающем заводе "Газпрома", в адрес газохимического комплекса КИК в Астраханской области. Ежегодный объем поставок этановой фракции и СУГ – не менее 400 тыс. тонн. Срок действия договора – 20 лет.

Получение этана из природного газа будет организовано в регионе впервые. Для этого "Газпром" синхронно со строительством ГХК проведет реконструкцию технологических установок Астраханского ГПЗ.

Общая производительность газохимического комплекса планируется на уровне 300 тыс. тонн полиэтилена в год. Стоимость проекта – более 90 млрд рублей. Сбыт продукции предусматривается на экспорт (80%) и на внутренний рынок (20%). Ввод комплекса в эксплуатацию планируется в 2024 году.

ООО "Газпром добыча Астрахань" – владелец крупнейшего в европейской части России газового месторождения, масштабная добыча на котором ограничивается величиной воздействия на экологию.