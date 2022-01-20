Отказ ЦИК Удмуртии регистрировать группу по референдуму о QR-кодах признан незаконным

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Удмуртии признал незаконным отказ Центризбиркома региона регистрировать инициативную группу для проведения референдума о QR-кодах, сообщает пресс-служба судейского сообщества региона.

Суд обязал ЦИК Удмуртии в течение 15 дней со дня вступления этого судебного решения рассмотреть ходатайство о регистрации инициативной группы.

Инициаторы проведения референдума подали в республиканскую ЦИК заявление о регистрации группы в ноябре. Они планировали референдум "по вопросам защиты прав граждан, не имеющих документов о перенесенном заболевании коронавирусом, сертификата вакцинации, ПЦР-теста; а также против обязательной вакцинации от COVID-19". В декабре им отказали в регистрации этой группы.

В ноябре федеральное правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов. В одном речь шла о допуске по QR-кодам на дальние рейсы по железной дороге или авиарейсы, во втором - о праве губернаторов вводить QR-коды для доступа в общественные места.

23 ноября Госсовет Удмуртии поддержал оба законопроекта. Но в декабре глава республики Александр Бречалов сказал, что регион поддерживает эти проекты, но с двумя оговорками: система QR-кодов должна быть технически готова к использованию, а не так, как это было в регионе, где ввели коды для общественного транспорта, а также законы должны учитывать существование неофициально переболевших граждан.

С тех пор оба законопроекта были отложены для доработки, а у регионов осталось право вводить QR-коды.