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На субсидирование полетов льготников с Дальнего Востока выделят еще 350 млн руб.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - РФ выделит дополнительно 350 млн рублей на субсидирование полетов льготных категорий граждан с территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) в центральную часть страны, следует из сообщения правительства.

Речь идет о перевозках многодетных семей, инвалидов и сопровождающих лиц, граждан до 23 лет и старше 55 лет (мужчин - старше 60). При этом регистрация по месту жительства на территории ДФО необязательна.

"Благодаря одобренному распоряжению льготные авиабилеты смогут купить не менее 42 тысяч человек", - сказано в сообщении.

Ранее в октябре РФ выделила дополнительно 490 млн руб. на субсидирование полетов жителей ДФО в европейскую часть страны. Эти деньги позволят перевезти по сниженным тарифам 50 тыс. пассажиров, отмечали в правительстве.

По данным Росавиации, ранее в этом году на субсидирование перелетов жителей ДФО государство выделило 5 млрд руб., за счет этих средств приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогли около 450 тыс. человек. Еще 4 млрд руб. направлялось на перевозки с Дальнего Востока только льготных категорий граждан.

ДФО Дальневосточный федеральный округ Дальний Восток

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