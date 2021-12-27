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На льготные перелеты с Дальнего Востока в 2022 году выделят 12,3 млрд рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году на льготные авиаперелеты жителей Дальнего Востока в центральные регионы и обратно будет выделено 12,3 млрд рублей против 11,6 млрд рублей в 2021 году, сообщила пресс-служба аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Чиновники ожидают, что льготными билетами в следующем году смогут воспользоваться 1,43 млн человек - жителей с постоянной регистрацией в регионах Дальнего Востока, а также льготные категории - молодежь до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет, многодетные семьи и люди с ограниченными физическими возможностями.

На совещании у Трутнева обсуждался вопрос, сколько таких билетов может приобрести один пассажир. Полпред через пресс-службу объяснил, что если их число не ограничивать, то может получиться, что кто-то получит много льготных билетов, а кто-то - ни одного, тогда как программа задумана для всех.

Дальний Восток Юрий Трутнев

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