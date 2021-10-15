Учредители "Росбалта" и Republic признаны иноагентами
Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что включил в реестр иностранных СМИ-иноагентов ООО "Москоу диджитал медиа" и АО "РС-Балт".
"РС-Балт" - учредитель информагентства "Росбалт", "Москоу диджитал медиа" - учредитель издания Republic.
Свое решение Минюст объяснил требованиями действующего законодательства.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "РС-Балт" зарегистрировано в Санкт-Петербурге, гендиректором компании является Лариса Афонина.
Гендиректором "Москоу диджитал медиа" является Александр Винокуров, а бенефициаром - владелец телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева.