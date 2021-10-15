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Учредители "Росбалта" и Republic признаны иноагентами

Учредители "Росбалта" и Republic признаны иноагентами
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что включил в реестр иностранных СМИ-иноагентов ООО "Москоу диджитал медиа" и АО "РС-Балт".

"РС-Балт" - учредитель информагентства "Росбалт", "Москоу диджитал медиа" - учредитель издания Republic.

Свое решение Минюст объяснил требованиями действующего законодательства.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "РС-Балт" зарегистрировано в Санкт-Петербурге, гендиректором компании является Лариса Афонина.

Гендиректором "Москоу диджитал медиа" является Александр Винокуров, а бенефициаром - владелец телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева.

Росбалт Минюст Republic

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