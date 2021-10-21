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Песков прокомментировал идею освободить госСМИ от риска стать иноагентами

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что для расширения списка государственных СМИ, которые не могут быть признаны СМИ-иноагентами, потребуется изменение закона о СМИ, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и предложил дождаться разъяснений от Минцифры.

"Насколько я понимаю, речь идет о некой инициативе, пока она в стадии обсуждения", - отметил он.

По его словам, законом о СМИ какой-то дифференциации по критерию собственности не предусмотрено, поэтому "должны поступить объяснения от министерства".

20 октября "Ведомости" сообщили, что Минцифры предложило расширить перечень СМИ, которым разрешено не отчитываться перед Роскомнадзором о получении денег из иностранных источников. Издание сослалось на подготовленные министерством поправки к закону о СМИ, выложенные на портале проектов нормативно-правовых актов. В ведомстве считают, что от риска стать иноагентом следует освободить СМИ, учредителями которых являются федеральные органы государственной власти или финансируемые субсидиями из бюджета.

Сейчас не отчитываться перед Роскомнадзором могут представительства иностранных СМИ, которые работают в России с разрешения МИД, а также СМИ, созданные в рамках международных договоров России.

Минцифры Дмитрий Песков Кремль иноагенты

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