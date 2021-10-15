Правительство Ярославской области сложило полномочия

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев в пятницу подписал указ о сложении правительством региона своих полномочий.

"Правительство области сложило свои полномочия в соответствии с уставом Ярославской области", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Председатель правительства области, его заместители и замгубернатора до формирования нового состава правительства будут исполнять свои обязанности.

Президент РФ Владимир Путин 12 октября подписал указ об освобождении Дмитрия Миронова с должности губернатора Ярославской области. Врио главы региона был назначен Евраев. Миронов перешел на работу помощника президента.