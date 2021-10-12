Врио губернатора Ярославской области назначен Михаил Евраев

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ярославской области назначен Михаил Евраев. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

С 2017 года главой региона был Дмитрий Миронов. Еще одним указом он назначен на должность помощника президента РФ. Оба документа подписаны 12 октября и вступают в силу со дня подписания.

Евраев до февраля 2021 года курировал в ФАС России направления госзакупок, гособоронзаказа, государственных информсистем, строительства и природных ресурсов.