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Четыре человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли 4 человека, сообщает Главное управление МВД по региону.

"По предварительной информации "LADA Priora" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу. В результате ДТП водитель и три пассажира автомашины "LADA Priora" скончались на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются личности погибших, а также причины произошедшего.

Дагестан

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