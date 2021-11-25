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Три человека погибли в результате ДТП в Дагестане

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Автоавария с участием двух легковушек произошла на федеральной трассе "Кавказ" в Дагестане, есть жертвы, сообщает в четверг пресс-служба регионального МВД.

"В Кумторкалинском районе Дагестана 25 ноября столкнулись два автомобиля марки Лада Приора белого и чёрного цветов под управлением водителей, которым 25 лет и 31 год. В результате они оба и 19-летний пассажир одной из машин погибли на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло по вине 25-летнего водителя - жителя Кизилюртовского района, он выехал на полосу встречного движения.

"После столкновения Приора белого цвета загорелась, в ней ехали два человека. По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения", - сообщает МВД.

Дагестан МВД

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