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Борис Джонсон почтил память убитого депутата в Эссексе

Борис Джонсон почтил память убитого депутата в Эссексе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер оппозиции Кир Стармер (на переднем плане справа налево)
John Keeble/Getty Images

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер оппозиции Кир Стармер в субботу почтили память депутата Дэвида Эмесса и посетили место его убийства, сообщает The Guardian.

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Джонсон и Стармер принесли и возложили цветы к церкви города Ли-он-Си в графстве Эссекс. Также место убийства в субботу посетила глава МВД страны Прити Пател.

Ранее национальный координатор по антитеррористическим операциям британской полиции Дин Хэйдон официально назвал произошедшее актом терроризма. В свою очередь следователи сообщили, что не исключена связь преступления с исламским экстремизмом.

Политик-консерватор Эмесс в пятницу получил множественные ножевые ранения на встрече с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. Ему оказали помощь на месте происшествия, однако спасти жизнь 69-летнему депутату не удалось. Эмесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.

Великобритания Борис Джонсон Дэвид Эмесс

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