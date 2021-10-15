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Британский депутат-консерватор умер после нападения

Британский депутат-консерватор умер после нападения
Фото: John Keeble/Getty Images

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Депутат-консерватор британского парламента сэр Дэвид Эмесс умер от ран, которые получил в пятницу при нападении на него участника встречи с избирателями, сообщает BBC News.

Он умер в операционной больницы своего избирательного округа в Эссексе.

Подозреваемый в нападении задержан, также у полиции в распоряжении есть орудие убийства - нож. Других подозреваемых полиция не ищет.

Нападение было совершено около полудня в методистской церкви города Ли-он-Си, где Эмесс встречался с избирателями. Некий мужчина несколько раз ударил политика ножом. Первую помощь Эмессу врачи оказали прямо на месте. Затем его доставили в больницу и там оперировали два часа, но не смогли спасти.

Сэру Дэвиду было 69 лет, у него остались жена и пятеро детей. Он был депутатом парламента с 1983 года. Как депутат он предпочитал заниматься вопросами защиты прав животных, поддержал запрет охоты на лис, был сторонником Брекзита, напоминает Daily Telegraph.

16 июня 2016 года в городе Берстолл в Западном Йоркшире была смертельно ранена депутат-лейборист Джо Кокс, противница Брекзита. В 2020 года Эмесс выпустил книгу, в которой упомянул, что убийство Кокс разрушило британскую традицию свободных встреч депутатов с избирателями.

Великобритания Эссекс Дэвид Эмесс Ли-он-Си Джо Кокс

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