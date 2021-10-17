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В России изменился порядок вывоза детей за границу одним из родителей

Изменения вступают в силу в воскресенье, 17 октября

В России изменился порядок вывоза детей за границу одним из родителей
Архивное фото
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В России утвержден новый порядок отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из России несовершеннолетних, новый порядок вывоза детей за границу вступает в силу с 17 октября 2021 года, сообщили в МВД РФ.

"Согласно положениям Федерального закона и нового Порядка, обоим законным представителям несовершеннолетнего (независимо от гражданства) предоставляется право заявить несогласие на выезд ребенка из РФ, каждое из которых будет учтено территориальным органом МВД России", - сказали журналистам в пресс-центре МВД России.

"Теперь заявитель вправе установить как общий запрет на выезд несовершеннолетнего из Российской Федерации, так и запрет на выезд в конкретное государство или несколько государств на определенный срок. Такой подход позволит родителям устанавливать запрет исходя из сложившихся жизненных обстоятельств", - пояснили в ведомстве.

Следующее нововведение, по данным МВД, дает возможность законному представителю, заявившему о запрете выезда ребенка из России, самому вывозить ребенка за границу, но только в случае, если такой родитель является гражданином России. "Если же заявитель является иностранным гражданином, то ребенок не сможет осуществить выезд ни с ним самим, ни с другим родителем", - отметили в ведомстве.

Также у законного представителя (независимо от гражданства), подавшего заявление о несогласии на выезд, появилась возможность отозвать свое заявление во внесудебном порядке, обратившись в любое подразделение по вопросам миграции или диппредставительство, то есть независимо от того, куда было подано отзываемое заявление.

Как напомнили в министерстве, подать заявление о несогласии на выезд, так и о его отзыве можно в любом удобном подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России. При этом законные представители, постоянно проживающие за рубежом, по-прежнему обращаются с заявлениями в дипломатические или консульские учреждения РФ по месту своего проживания за границей.

"Неизменным остается уведомление второго законного представителя об установлении в отношении его ребенка ограничения, также он будет уведомлен и о снятии ограничения. Уведомление будет направлено по адресу места жительства (либо пребывания) в случае, если родителем, установившем запрет, такой адрес будет предоставлен", - сообщили в МВД.

Кроме того, согласно нововведению, сотрудники подразделений по вопросам миграции должны отработать заявление о несанкционированном вывозе ребенка за границу не за пять рабочих дней, а за два рабочих дня.

Споры относительно несогласия законных представителей несовершеннолетнего на его выезд из РФ, как и прежде, разрешаются только в судебном порядке, что позволяет в полном объеме учитывать при решении вопроса интересы самого ребенка, включая учет его мнения, отметили в министерстве.

Россия МВД РФ

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