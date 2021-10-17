ФССП начала принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей штрафов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила восемь дел о принудительном взыскании с Facebook штрафов на сумму в 26 млн рублей за отказ удалить призывы пользователей участвовать в несанкционированных акциях.

Согласно банку данных ФССП, управлением по исполнению особо важных исполнительных производств против компании ведется шесть дел о взыскании 3 млн рублей каждое и два дела о взыскании 4 млн руб. каждое.

Как сообщалось, 7 октября мировой суд Таганского района Москвы направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания 26 млн рублей штрафов в связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений мирового судьи.

По вступившим в законную силу решениям суда, Facebook также должен оплатить до 19 октября 17 млн рублей штрафов. Всего же с начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн руб.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Также ряд соцсетей были привлечены к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.