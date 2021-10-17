Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ФССП начала принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей штрафов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила восемь дел о принудительном взыскании с Facebook штрафов на сумму в 26 млн рублей за отказ удалить призывы пользователей участвовать в несанкционированных акциях.

Согласно банку данных ФССП, управлением по исполнению особо важных исполнительных производств против компании ведется шесть дел о взыскании 3 млн рублей каждое и два дела о взыскании 4 млн руб. каждое.

Как сообщалось, 7 октября мировой суд Таганского района Москвы направил приставам материалы в отношении Facebook для принудительного взыскания 26 млн рублей штрафов в связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений мирового судьи.

По вступившим в законную силу решениям суда, Facebook также должен оплатить до 19 октября 17 млн рублей штрафов. Всего же с начала года сумма общих штрафов (по вступившим и пока не вступившим в законную силу решениям суда), назначенных Facebook за нарушения российского законодательства, составляет более 80 млн руб.

С 11 февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей, которые не удалили или несвоевременно убрали призывы, в том числе, к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства.

Компании были признаны виновными в правонарушениях, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ).

Также ряд соцсетей были привлечены к ответственности за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

ФССП Facebook

Новости по теме

Новости

В Екатеринбурге потушили часть очагов торфяного пожара

В Екатеринбурге потушили часть очагов торфяного пожара
Пандемия коронавируса

В России число новых случаев COVID за сутки впервые превысило 34 тысячи

В России число новых случаев COVID за сутки впервые превысило 34 тысячи

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 октября

Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат "Союза" после приземления

Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат "Союза" после приземления

Спускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в Казахстане

В России изменился порядок вывоза детей за границу одним из родителей

В России изменился порядок вывоза детей за границу одним из родителей

Корабль "Союз" с Пересильд и Шипенко расстыковался с МКС

Возвращающаяся на Землю с МКС съемочная группа перешла в "Союз"

Возвращающаяся на Землю с МКС съемочная группа перешла в "Союз"

Что произошло за день: суббота, 16 октября

В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18

В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });