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Что случилось этой ночью: понедельник, 18 октября

Опровержение информации о драке участников соревнований спецназа и принудительное взыскание штрафов с Facebook

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Росгвардии опровергли информацию о драке участников соревнований спецназа на Ставрополье. В ведомстве добавили, что также никто не снимал краповые береты. Ранее в СМИ писали о драке после победы подразделения из Чечни. В публикациях утверждалось, что другие участники посчитали результат нечестным и в знак протеста сняли краповые береты.

- ФССП начала принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей штрафов. В отношении компании возбудили восемь дел за отказ удалить призывы пользователей участвовать в несанкционированных акциях. По вступившим в законную силу решениям суда, Facebook также должен оплатить 17 млн рублей штрафов.

- Основной версией смерти туристов из РФ в Албании стало отравление хлором. По словам сотрудника отеля, который чистил бассейн, они попросили пустить их во внутренний бассейн, который был закрыт в течение недели. Поэтому его обработали хлором. Следственные органы взяли пробы воды из бассейна на экспертизу.

- Солиста Мариинского театра задержали из-за сходства с преступником. Виктор Коротич рассказал, что трое полицейских на улице попросили его показать документы. У артиста их не оказалось, но он отказался поехать в отдел полиции, после чего, по его словам, к нему применили силу. В МВД уточнили, что мужчину доставили в отдел, установили личность, опросили, а затем отпустили.

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