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Неизвестные подожгли памятник воинам Великой Отечественной войны в Приамурье

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Полиция устанавливает виновных в возгорании памятника воинам Великой Отечественной войны в поселке городского типа Ерофей Павлович в Амурской области, сообщили журналистам в региональном УМВД.

"Поступило сообщение о возгорании памятника воинам-ерофеемцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенном в поселке Ерофей Павлович. (...) В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются лица, возможно, причастные к произошедшему", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, возле памятника горели венки, монумент покрыт копотью.

Как сообщалось, в августе в амурском Свободном подростки разбросали венки и наносили удары по памятнику на территории мемориала славы в честь победы в Великой Отечественной войне. Полиция установила трех подозреваемых, среди которых девушки 15 и 16 лет из Свободного, а также 17-летний юноша из Шимановска. Уголовным делом о вандализме занимается региональное следственное управление СК РФ.

Амурская область

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