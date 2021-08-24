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Подростки осквернили мемориал воинам ВОВ в Приамурье

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Трое несовершеннолетних осквернили мемориальный комплекс воинам-участникам Великой Отечественной войны в городе Свободный Амурской области, возбуждено уголовное дело.

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой подростки разбрасывают венки, наносят удары по памятнику на территории мемориала славы в честь победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили "Интерфаксу" в региональном УМВД, устроившие вандализм молодые люди уже установлены.

"Среди них две несовершеннолетние местные жительницы 15 и 16 лет, которые были доставлены в отдел полиции и опрошены в присутствии родителей. По словам девушек, в тот день они употребляли спиртные напитки. Подростки не смогли объяснить причину своих действий", - заявил собеседник агентства.

Девушки состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении их законных представителей составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Установлен и третий участник происшествия - 17-летний житель Шимановска.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 214 УК РФ (вандализм). Осквернение зданий или иных сооружений, совершенное группой лиц, предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Амурская область

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