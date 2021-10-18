Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Семьям двух погибших во время циклона сахалинцев выплатят по 500 тыс. рублей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Семьям двух погибших жителей города Александровска-Сахалинского, на которых в воскресенье во время урагана обрушилась кровля с многоквартирного дома, и они скончались от полученных тяжелых травм, выплатят по 500 тысяч рублей, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В Александровске-Сахалинском во время разгула стихии погибли два человека. Это большое горе. Задача областных властей в кратчайшие сроки оказать семьям погибших всестороннюю поддержку. Это касается не только финансовой помощи", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

По данным пресс-службы, 1 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям погибших выделен из резервного фонда правительства Сахалинской области. Средства будут перечислены на счета получателей в ближайшее время.

Пресс-служба также сообщила, что днем в понедельник из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с представителем "Сахалинэнерго" на борту. Экипажу и специалисту предстоит провести обследование воздушной линии электропередачи в труднодоступной местности на территории Александровск-Сахалинского и Тымовского районов, чтобы полностью восстановить энергоснабжение населенных пунктов этих районов.

Ранее сообщалось, что без энергоснабжения остаются 10 тысяч человек в пяти районах Сахалина, полностью обесточены восемь сел, частично отсутствует электроэнергия в Александровске-Сахалинском, Ногликах и Смирных.

По поручению губернатора материалы, необходимые для восстановления поврежденных ураганом кровель домов в городе Александровске-Сахалинском, будут выделены из материального резерва области. Для координации работ в райцентр отправилась министр ЖКХ Наталия Куприна.

Утром в понедельник на помощь энергетикам в Александровск-Сахалинский и Тымовский районы дополнительно из Южно-Сахалинска выехали 6 бригад "Сахалинэнерго" в составе 26 человек и 4 единиц техники, они также доставят туда дизель-генераторы.

Электроснабжение социально-значимых объектов и предприятий жизнеобеспечения обеспечивается с помощью дизель-генераторов. Тепло- и водоснабжение обеспечено во всех населенных пунктах, отмечает пресс-служба.

Занятия в школах Александровск-Сахалинского, Охинского и Ногликского районов из-за непогоды проходят в понедельник в дистанционном режиме. Детские сады работают.

Сахалинская область Александровск-Сахалинск

Новости по теме

Новости

В Росгвардии опровергли информацию о драке участников соревнований спецназа на Ставрополье

В Росгвардии опровергли информацию о драке участников соревнований спецназа на Ставрополье

Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении метиловым спиртом в Свердловской области

ФССП начала принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей штрафов

В Екатеринбурге потушили часть очагов торфяного пожара

В Екатеринбурге потушили часть очагов торфяного пожара
Пандемия коронавируса

В России число новых случаев COVID за сутки впервые превысило 34 тысячи

В России число новых случаев COVID за сутки впервые превысило 34 тысячи

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 октября

Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат "Союза" после приземления

Пересильд и Шипенко покинули спускаемый аппарат "Союза" после приземления

Спускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат "Союза" с киноэкипажем приземлился в Казахстане

В России изменился порядок вывоза детей за границу одним из родителей

В России изменился порядок вывоза детей за границу одним из родителей

Корабль "Союз" с Пересильд и Шипенко расстыковался с МКС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });