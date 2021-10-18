Семьям двух погибших во время циклона сахалинцев выплатят по 500 тыс. рублей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Семьям двух погибших жителей города Александровска-Сахалинского, на которых в воскресенье во время урагана обрушилась кровля с многоквартирного дома, и они скончались от полученных тяжелых травм, выплатят по 500 тысяч рублей, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"В Александровске-Сахалинском во время разгула стихии погибли два человека. Это большое горе. Задача областных властей в кратчайшие сроки оказать семьям погибших всестороннюю поддержку. Это касается не только финансовой помощи", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

По данным пресс-службы, 1 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи семьям погибших выделен из резервного фонда правительства Сахалинской области. Средства будут перечислены на счета получателей в ближайшее время.

Пресс-служба также сообщила, что днем в понедельник из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с представителем "Сахалинэнерго" на борту. Экипажу и специалисту предстоит провести обследование воздушной линии электропередачи в труднодоступной местности на территории Александровск-Сахалинского и Тымовского районов, чтобы полностью восстановить энергоснабжение населенных пунктов этих районов.

Ранее сообщалось, что без энергоснабжения остаются 10 тысяч человек в пяти районах Сахалина, полностью обесточены восемь сел, частично отсутствует электроэнергия в Александровске-Сахалинском, Ногликах и Смирных.

По поручению губернатора материалы, необходимые для восстановления поврежденных ураганом кровель домов в городе Александровске-Сахалинском, будут выделены из материального резерва области. Для координации работ в райцентр отправилась министр ЖКХ Наталия Куприна.

Утром в понедельник на помощь энергетикам в Александровск-Сахалинский и Тымовский районы дополнительно из Южно-Сахалинска выехали 6 бригад "Сахалинэнерго" в составе 26 человек и 4 единиц техники, они также доставят туда дизель-генераторы.

Электроснабжение социально-значимых объектов и предприятий жизнеобеспечения обеспечивается с помощью дизель-генераторов. Тепло- и водоснабжение обеспечено во всех населенных пунктах, отмечает пресс-служба.

Занятия в школах Александровск-Сахалинского, Охинского и Ногликского районов из-за непогоды проходят в понедельник в дистанционном режиме. Детские сады работают.